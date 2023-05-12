Белгородское село Пороз попало под обстрел со стороны Украины

Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Пороз Грайворонского городского округа 12 мая. По предварительной информации, никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

- Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. После подомового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна. Также осколками повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля, - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.