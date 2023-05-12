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НовостиОбщество12 мая 2023 8:37

Глава белгородского Минздрава опроверг фейки о дефиците донорской крови

Белгородцы стали получать звонки с такими сообщениями в мессенджерах
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Министр здравоохранения призвал не контактировать с подобными аферистами и доверять лишь проверенной информации

Министр здравоохранения призвал не контактировать с подобными аферистами и доверять лишь проверенной информации

Фото: "КП" Архив

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников 11 мая в эфире в соцсети озвучил несколько обращений от белгородцев, которым поступили подозрительные звонки в мессенджерах. Звонившие заверяли, что в регионе дефицит крови на фоне контрнаступления ВСУ, и нужно срочно сдать кровь.

Министр здравоохранения призвал не контактировать с подобными аферистами и доверять лишь проверенной информации.

- Не нужно ничего сдавать. Центр крови Белгородской области работает в штатном режиме. Никаких дополнительных объемов крови ему не нужно. Не верьте никому, – подчеркнул Андрей Иконников.