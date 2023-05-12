Глава белгородского Минздрава опроверг фейки о дефиците донорской крови

Министр здравоохранения призвал не контактировать с подобными аферистами и доверять лишь проверенной информации Фото: "КП" Архив

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников 11 мая в эфире в соцсети озвучил несколько обращений от белгородцев, которым поступили подозрительные звонки в мессенджерах. Звонившие заверяли, что в регионе дефицит крови на фоне контрнаступления ВСУ, и нужно срочно сдать кровь.

Министр здравоохранения призвал не контактировать с подобными аферистами и доверять лишь проверенной информации.

- Не нужно ничего сдавать. Центр крови Белгородской области работает в штатном режиме. Никаких дополнительных объемов крови ему не нужно. Не верьте никому, – подчеркнул Андрей Иконников.