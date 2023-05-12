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НовостиОбщество12 мая 2023 5:49

В детских лагерях под Белгородом усилят охрану

Жители региона беспокоятся о безопасности детей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Власти региона следят за оперативной обстановкой.

Власти региона следят за оперативной обстановкой.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира белгородка спросила губернатора, как в этом году в детских лагерях будет обеспечиваться охрана. Жительница региона обеспокоена безопасностью детей во время летнего отдыха.

Глава региона ответил, что власти будут следить за оперативной обстановкой, и, если она ухудшится, лагеря закроют. Также он рассказал о мерах безопасности.

- Если будет хоть малейшая опасность, мы, конечно, никакие загородные лагеря организовывать не будем. Но сейчас все равно готовимся к оздоровительному сезону. Как и в прошлом году, будет усиление обеспечения охраны периметра, работы ЧОПов, - подчеркнул Вячеслав Гладков.