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НовостиПроисшествия11 мая 2023 20:01

Губернатор сообщил о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По предварительным данным, никто не пострадал

По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вечером 11 мая над Белгородским районом и областным центром сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава региона также сообщил, что оперативные службы обследуют территорию, чтобы уточнить последствия на земле.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, - написал губернатор в своем телеграм-канале.