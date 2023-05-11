В ДТП под Белгородом погибли женщина и ребенок

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сегодня, 11 мая, произошло смертельно ДТП в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, около 18 часов 25 минут на 23-м км автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка» на регулируемом перекрестке в районе поворота на село Графовка большегруз под управлением 56-летнего водителя – жителя Воронежской области – и автомобиля «Лада Ларгус». За рулем легковушки был 50-летний местный житель.

Водителя «Лады» госпитализировали с телесными повреждениями. Две его пассажирки – женщина и девятилетняя девочка – скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.