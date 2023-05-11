В Белгороде задержали трех хулиганов, поджигавших ночью мусорные баки

Скриншот видео.

Белгородские полицейские задержали трех парней, хулиганивших на улицах областного центра. Юноши повредили световое оборудование в подземном переходе и остановочный комплекс, перевернули и подожгли мусорные баки. Свою «прогулку» по городу они снимали на видео, которое опубликовали в социальной сети.

- Наряд полиции поймал хулиганов на проспекте Богдана Хмельницкого и доставил для разбирательства в полицию. Правонарушителями оказались состоящие на профилактическом учете парни 15-ти и 17-ти лет, а также их 18-летний приятель, - об этом «КП» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

17-летнему и 18-летнему белгородцам грозят штрафы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Отец 17-летнего правонарушителя также привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. 15-летний юноша, являющийся фигурантом уголовного дела о грабеже, в настоящее время находится в отделе полиции. Его матери грозит штраф.