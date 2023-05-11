В Белгородской области появится еще один сквер

Проголосовать за понравившееся архитектурное решение можно до конца мая. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Новый сквер построят с учетом пожеланий населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На выбор представлено два дизайн-проекта, предусматривающих пешеходные дорожки, арт-объекты, скамейки и беседки, а также озеленение – высадку деревьев и кустарников. Проголосовать за понравившееся архитектурное решение можно до конца мая.

Такой подход с привлечением жителей к формированию благоустройства поселка помогает создавать пространства, которые наиболее удобны и комфортны для проживания. В прошлом году около 11 миллионов россиян проголосовали за проекты благоустройства городской среды, которые реализуются в 2023 году.