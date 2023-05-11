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НовостиОбщество11 мая 2023 13:21

157 белгородских школьников обучаются в агроклассах

Они созданы на базе 23 учебных заведений в девяти муниципалитетах региона
Алексей СЕРГУНИН
За 21 год работы агроклассов в Белгородской области года их закончили почти 1,5 тысячи человек.

За 21 год работы агроклассов в Белгородской области года их закончили почти 1,5 тысячи человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Также на базе Белгородского аграрного университета имени В.Я. Горина организована деятельность агротехнологического и инженерного профилей по общеобразовательным программам «Биология» и «Физика», на которых обучается около 100 старшеклассников из 18 сельских школ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За 21 год работы агроклассов в Белгородской области года их закончили почти 1,5 тысячи человек. В настоящее время ведётся работа по сохранению количества работающих агроклассов и числа обучающихся в них.