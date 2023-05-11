В Белгородской области пройдут дожди с грозами 12 мая 2023

При приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 12 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, местами при грозах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от +16 до +21 градуса. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +17 до +19 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.