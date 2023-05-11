В Белгородской области задержали страхового агента, обманувшего клиента

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратился 60-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что его грузовик попал в ДТП. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При оформлении выплат по ОСАГО оказалось, что имеющийся у него полис недействителен и отсутствует в базе. Как позже установили полицейские, это стало возможным ввиду того, что в VIN-номере авто была допущена ошибка. Из-за этого более девяти тысяч рублей вернулись на счет страхового агента. Староосколец, имеющий в собственности несколько автомобилей, решил проверить все страховые полисы и обнаружил, что еще один оформлен некорректно. В случае ДТП с этим транспортным средством мужчина вновь лишился бы выплат.

В итоге участковый установил подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась 43-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление оскольчанка – страховой агент. По предварительным данным, она умышленно вносила некорректные сведения в страховые полисы автовладельцев, после чего они оказывались недействительными. Деньги возвращались на счет агента. Ничего не подозревающий собственник авто длительное время не мог узнать об обмане. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнице грозит до двух лет тюрьмы.