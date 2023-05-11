В Белгороде пройдет марафон лекций и мастер-классов по профилактике артериальной гипертонии

Все желающие смогут измерить артериальное давление. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Врач-невролог госпиталя для ветеранов войн Наталья Чехунова расскажет о профилактике инсульта, способах борьбы с нарушениями сна и головокружениями. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Врачи общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики познакомят с правилами питания и нормами физической активности при артериальной гипертонии. Медики проведут мастер-класс по лечебной физкультуре, а также покажут упражнения на развитие разных полушарий, которые еще называют «гимнастикой для мозга».

Также все желающие смогут измерить артериальное давление, сдать экспресс-анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию врача-терапевта. По направлению врача белгородцы могут пройти тест «Шесть минут» – это еще один из методов в Белгороде 16 мая с 12:00 до 15:00.