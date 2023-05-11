Житель Белгорода избил соседку по общежитию

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась жительница областного центра 1973 года рождения. Она сообщила, что ее избил сосед. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковый выяснил, что местный житель 1985 года рождения ранее привлеченный к административной ответственности за побои нанес телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, своей соседке по общежитию.

По предварительным данным, мужчина неоднократно агрессивно себя вел по отношению к потерпевшей на почве бытовых разногласий. Встретив соседку, он напал на женщину, ударив ее по ногам и животу.

В соответствии со ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) злоумышленнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, до 240 часов обязательных либо до шести месяцев исправительных работ или арест на срок до трех месяцев.