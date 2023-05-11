Белгородец угнал мотоцикл во время покупки

Злоумышленнику, который находится в изоляторе, грозит пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась 20-летняя девушка. Заявительница сообщила, что принадлежащий ей мотоцикл «Кавасаки Ниндзя» угнали. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, владелица разместила на одном из сайтов объявление о продаже транспортного средства. Покупатель вскоре нашелся. Обсудив с мужчиной условия сделки, девушка разрешила ему опробовать мотоцикл. Сев за руль, злоумышленник уехал и больше не вернулся. После двухдневного «тест-драйва» он бросил транспортное средство на улице Константина Заслонова в Белгороде, так как знал, что хозяйка здесь часто проезжает. По пути на работу девушка обнаружила свой мотоцикл, о чем сообщила в полицию.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался находящийся в федеральном розыске за кражу и скрывающийся от суда 34-летний мужчина. В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ злоумышленнику, который находится в изоляторе, грозит пяти лет лишения свободы.