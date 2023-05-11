В Центральном парке Белгорода обнаружили муляж гранаты

Сегодня, 11 мая, в 10:39 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от жителя Белгорода, что в Центральном парке обнаружен подозрительный предмет – предположительно граната. На место незамедлительно выехали спасатели, сотрудники городского УМВД и Росгвардии. Территорию оцепили.

- В ходе оперативно-следственных мероприятий, взрывотехники определили, что подозрительное устройство – муляж ручной гранаты. Предмет не опасен и не представляет угрозы для жителей города, - сообщает телеграм-канал мэрии Белгорода. - Муляж вывезен специалистами для ликвидации.