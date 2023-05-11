Белгородский подросток выбросил из окна пакет с водой и мягкую игрушку

Сотрудники УМВД России по Белгороду обнаружили в интернете публикацию о хулиганских действиях несовершеннолетнего. На видеозаписи видно, как подросток неоднократно что-то выбрасывает из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инспекторы ПДН установили личность юноши. Им оказался белгородский школьник 2009 года рождения. Ранее в поле зрения полицейских он не попадал. Со слов очевидцев, парень сначала выбросил из окна 9 этажа пакет с водой, а после небольшую мягкую игрушку. После замечаний со стороны взрослых он извинился и больше противоправных действий не совершал.

Во время общения с правоохранителями юноша заверил их, что подобное впредь не повторится. Отца мальчика оштрафовали по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание сына.