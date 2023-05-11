Двое белгородцев до смерти избили собутыльника

Один из подозреваемых ударил оппонента кулаком по голове, от которого последний упал на пол. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, 29 апреля этого года в одном из частных домов в поселке Новосадовый между двумя мужчинами и 49-летним потерпевшим произошел конфликт. Один из подозреваемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил оппонента кулаком по голове, от которого последний упал на пол. Злоумышленник продолжил наносить удары мужчине ногами по различным частям тела. Находившийся в это время рядом второй нападавший также несколько раз ударил ногами по лежащему на полу потерпевшему. После произошедшего оба подозреваемых покинули дом.

Тело погибшего мужчины обнаружили во дворе частного дома. Стражи порядка установили причастность обоих мужчин к совершению преступления. Они задержаны и находятся в изоляторе, им предъявлено обвинение. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.