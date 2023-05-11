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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:45

В Белгороде поймали похитителя хвойных кустарников

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратились представители одного из магазинов, которые сообщили, что неизвестный с аллеи похитили 11 хвойных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительным данным, возвращаясь вечером 8 мая домой, мужчина заметил на аллее хвойные насаждения. Он вырвал с корнями 11 кустарников, после чего скрылся. Похищенное подозреваемый впоследствии продал, а деньги потратил. Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.