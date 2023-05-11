Вячеслав Гладков: «Строительство моста через реку Оскол в Белгородской области завершено на 80%»

Новый мост планируют ввести в эксплуатацию к 15 июля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жители Валуйского городского круга много лет просили заменить ветхий деревянный переход через реку Оскол в селе Поминово. Сейчас здесь завершается строительство нового моста.

Длина путепровода составляет 80 метров, ширина - 10 метров. На данном этапе уже выполнены работы по устройству опор, а также пролетных строений. В процессе - обустройство подходов к сооружению.

Села Поминово, Конопляновка и Гладково, где живут 205 человек, входят в состав Принцевской территориальной администрации. От центрального села Принцевка, где находятся детский сад, школа, офис семейного врача, Дом культуры, администрация, магазины, их отделяет река Оскол. Единственный объезд - в 36 километров. Новый мост позволит жителям этих населенных пунктов быстро и беспрепятственно пользоваться объектами социальной сферы. Ожидается, что будет налажен маршрут школьного и рейсового автобусов. А жители других поселков Валуйского городского округа также получат возможность сократить расстояние к автодороге Валуйки - Белгород. Ввести мост в эксплуатацию планируют к 15 июля.

- В одной из первых моих поездок жители обращались ко мне, говорили, что отсутствие данного моста приводит к тому, что почти 40 километров приходится объезжать. Уже недолго осталось до открытия нового мостового сооружения. На сегодня работы выполнены на 80 процентов. Я надеюсь, что жители будут довольны, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Строительство моста осуществляется по программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области». Общая стоимость работ составляет более 145 миллионов рублей.