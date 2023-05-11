Волейбольный клуб «Белогорье» во второй раз уступил под Санкт-Петербургом

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 10 мая, в Сосновом Бору состоялся четвертый поединок финальной серии турнира за 5-е место в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» гостило у «Динамо» из Ленинградской области. После двух побед в Туле «львы» дважды проиграли на выезде. И если в первой встрече смогли взять один сет, то вчера уступили в трех партиях – 22:25, 20:25, 26:28.

- Дело в психологии, в моральной усталости, - подвел итог поединку старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - Не сыграли сами сегодня, Мохамед не сыграл. Еще и Игорь Колодинский повредил колено, и пока мы не знаем, как серьезно - нужно обследование. У Романа Порошина тоже проблемы. В этих играх у нас было много ошибок, много грязи в игре, немного провалилась атака. Не забили много своих мячей, хватало сумбура в простых ситуациях. Возможно, после двух побед в Туле балы внутри какая-то самоуспокоенность. Но никто игры отдавать не будет, нужно свое брать самим. Кому-то не хватило хладнокровия, у кого-то сказался недостаток опыта. Наверное, через такие игры тоже нужно пройти, чтобы стать лучше в дальнейшем. Нам нужно за оставшееся до пятого матча время постараться сбросить груз этих поражений, чтобы в решающий момент сыграть в свою игру.

У победителей отличился Денис Бирюков - 16 очков, 15 баллов у Марко Ивовича, 14 на счету Романа Мурашко. У «Белогорья» лучшим был Павел Тетюхин - 15 очков, 12 добавил команде Илья Сподобец, Георгий Заболотников набрал девять очков. Таким образом, счет в серии до трех побед стал равным – 2:2. Пятая решающая встреча состоится 14 мая в Москве.