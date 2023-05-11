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НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:25

Белгородец продал чужую стиральную машину

Ему «светит» до двух лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
Не подозревая, что бытовая техника продавцу не принадлежит, покупатель оплатил её и вывез из квартиры.

Не подозревая, что бытовая техника продавцу не принадлежит, покупатель оплатил её и вывез из квартиры.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что из квартиры, которую он сдает, пропала стиральная машина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что виноват 32-летний арендатор.

По предварительным данным, когда у подозреваемого закончились накопления, он сфотографировал находившуюся в съемной квартире стиральную машину и выставил информацию о её продаже на одном из сайтов. На объявление вскоре откликнулись. Не подозревая, что бытовая техника продавцу не принадлежит, покупатель оплатил её и вывез из квартиры. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей. В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.