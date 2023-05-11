Белгородский «Салют» вышел в лидеры «Кубка Черноземья»

Наши парни провели один из лучших своих матчей в этом сезоне. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 6-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» принимал курский «Авангард». Наши парни провели один из лучших своих матчей в этом сезоне. К перерыву хозяева вели с перевесом в три мячи – один из них (на 8-й минуте) в свои ворота отправил защитник курян Илья Бобрышов. По разу отличились – Артем Малахов (30-я), Денис Дегтев (38-я) и Андрей Ивантеев (74-я). Единственный гол гости провели на 78-й минуте – отличился Михаил Земсков. Именно он установил окончательный счет на табло – 4:1 в пользу «Салюта».

«Салют»: Боков, Жилмостных, Мастеров, Демченко, Ивантеев, Дудайти (Подзолков, 80), Суриков, Дегтярев (Белобаев, 69), Малахов (Бояркин, 69), Сергеев (Сухов, 80), Дегтев (Сошников, 86).

Одолев географических соседей, белгородцы располагаются на пятом месте в таблице, но и при этом обрели статус промежуточного лидера в «Кубке Черноземья-2022/23».

Напомним, что с сезона-2002 «Комсомольская правда-Черноземье» проводила турнир среди команд Белгородской, Курской, Липецкой и Воронежской областей. Речь шла об участниках зоны «Центр» второго дивизиона. С сезона-2021/22 «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 второй лиги. Первый после паузы трофей завоевал «Салют».

В нынешней кампании мы планировали разыграть Кубок по итогам первого этапа, то есть между тамбовским «Спартаком», курским «Авангардом» и липецким «Металлургом». Ведь белгородцы попали в другую подгруппу. Но регламент турнира пришлось пересмотреть, учитывая тот факт, что «волки» не смогли попасть в ТОП-6 лучших клубов своей подгруппы, а «Салют» попал. В итоге из первого этапа в зачет пошли два матча между «Металлургом» и «Авангардом». При этом еще четыре встречи второго этапа (по две игры «Салюта» с курянами и липчанами) повлияют на итоговую расстановку сил в рамках Кубка. Тот, кто наберет больше очков по сумме шести матчей, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Переиграв «Авангард», на первое место вышел «Салют» - шесть очков после двух матчей. У курян в активе четыре балла в трех встречах, у «Металлурга» - одно очко также после трех матчей. То есть уже понятно, что трофей разыграют наши земляки и «Авангард».

Следующий матч в рамках 7-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут сегодня, 11 мая, в Рязани с местным одноименным клубом. Начало игры в 13:00.