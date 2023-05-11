Пьяный белгородский пенсионер нанес смертельный удар бутылкой по голове своему знакомому

Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в лечебное учреждение, где, несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, мужчина скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ по региону завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. 21 марта этого года в вечернее время на лестничной площадке одного из многоэтажных домов 58-летний потерпевший и его 61-летний знакомый что-то не поделили, и злоумышленник ударил своего оппонента бутылкой в область головы. После этого обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, спустился на один этаж вниз.

Жительница дома, которая увидела в подъезде двух нетрезвых мужчин, сообщила о них в полицию. Приехавшие стражи порядка увидели, что потерпевший находится без сознания. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили его в лечебное учреждение, где, несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, мужчина скончался. Причиной смерти стала полученная черепно-мозговая травма.

Прокуратура Белгородского района утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.