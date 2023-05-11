В Белгородской области заработала горячая линия 122 по вопросам военной службы

Губернатор в утреннем обращении в соцсетях проинформировал жителей Белгородской области о том, что в регионе заработала горячая линия по вопросам, связанным с прохождением воинской службы.

Обращения белгородцев ежедневно с 8:00 до 20:00 принимают 30 операторов. Они проконсультируют о льготах и выплатах контрактникам, мобилизованным и членам их семей, помогут оформить заявку, если с родственником-военнослужащим потерялась связь, запишут на прием к военному комиссару области.

- По всем этим вопросам о службе в Вооруженных силах можно звонить на открывшуюся горячую линию 122, – сообщил Вячеслав Гладков.

По его словам, уже поступило почти 300 вопросов, на 90 процентов из которых, были сразу получены ответы. По остальным - информация запрошена в профильных ведомствах и по мере поступления будет предоставлена заявителям.

Треть всех обращений связана с вопросами службы по контракту. Интересуются, какие документы нужны для поступления на службу, сроки их подачи. Например, вчера жительница региона обратилась с вопросом о возможности прохождения военной службы по контракту женщинами. Оператор дал соответствующую консультацию. Спрашивают и о мерах поддержки. Если оператор не сможет сразу ответить на сложный вопрос, он оформит запрос в соответствующее ведомство. В нерабочее время вызовы принимает робот София. Она работает ежедневно и круглосуточно.