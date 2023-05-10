Вячеслав Гладков отметил рост информационных атак в Белгородской области

Гладков: Будем продолжать бороться с фейками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области участились случаи распространения дезинформации со стороны Украины. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 10 мая.

Глава региона отметил, что основной целью таких действий противника является попытка запугать жителей, ввести их в заблуждение. Губернатор привел примеры последних подобных вбросов – звонков, сообщений и фальсифицированных видео в социальных сетях.

- Информационная атака со стороны противника увеличивается. Дезинформация, обман, попытки запугать, показать недееспособность власти, военных, всех силовых структур — это задача нашего противника. Это никому не удастся. Давно мы все научились распознавать ложь. Социальные сети нужны не для парадных отчетов, а для быстрой обратной реакции, — подчеркнул Гладков.

Глав региона также отметил, что власти будут продолжать бороться с фейками.