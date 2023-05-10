Белгородские власти разберутся с нехваткой бронезащиты для сотрудников скорой помощи. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники скорой помощи Шебекинского городского округа пожаловались губернатору на нехватку бронезащиты для выездов на места ЧП. О своей проблеме они написали в комментариях под одним из постов Вячеслава Гладкова в соцсети. Сегодня, 10 мая, во время вечернего прямого эфира глава региона прокомментировал ситуацию.

Губернатор пояснил, что причиной нехватки комплектов медработникам стала недоработка регионального Минздрава. Теперь власти будут разбираться с ситуацией.

Во все приграничные муниципалитеты закупили 32 комплекта бронезащиты. Как оказалось, это меньше половины того, что требовалось приобрести. Отметим, что уже сегодня сотрудников скорой в регионе обеспечили необходимым — докупили и передали 39 недостающих комплектов бронезащиты в виде бронежилетов и касок.

- Это недоработка министерства здравоохранения, которое выделило деньги, но недоконтролировало, что на все медицинские бригады должны быть приобретены. Это халатность. Конечно, буду разбираться, почему ответственные люди допустили это, - подчеркнул Вячеслав Гладков.