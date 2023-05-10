Над Белгородским районом взорвались два беспилотника

Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 10 мая над Белгородским районом взорвались два беспилотных летательных аппарата. В результате детонации в двух домах выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. На место происшествия выехали оперативные службы региона.

- Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место, - написал глава Белгородской области в соцсети.