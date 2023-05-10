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НовостиОбщество10 мая 2023 15:11

Акарицидная обработка продолжится и завтра. 11 мая специалисты будут работать на следующих локациях: Пушкинская аллея (в районе князя Владимира) с 7:00 до 8:00 Сквер Митрополита Макария с 8:30 до 9:00 Сквер «Гагаринский» с 10:00 до 11:00 Набережная от

Препарат не несет вреда людям и теплокровным животным
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31

фото: @beladm31

В четверг, 11 мая, специалисты продолжат обработку парков, скверов и пляжей от клещей. Работы будут проводиться на следующих локациях:

Пушкинская аллея (в районе князя Владимира) с 7:00 до 8:00

Сквер Митрополита Макария с 8:30 до 9:00

Сквер «Гагаринский» с 10:00 до 11:00

Набережная от Кашарского проезда до ОАО «Конпрок» с 11:30 до 14:30

Урочище «Кобелевка» между ул. Механизаторов и ул. Семейная с 14:30 до 15:00

Зелёная зона вдоль ул. Волчанская в районе микрорайона Прилесье с 15:30 до 17:00

Пляж по ул. Песчаной с 17:00 до 17:20

В мэрии областного центра напоминают, что акарицидный препарат не несет вред людям и теплокровным животным, но рекомендуется воздержаться от посещения этих мест во время обработки и в течение 3 часов после нее.

Отметим, график обработки может измениться в случае ухудшения погодных условий.