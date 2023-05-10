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НовостиПроисшествия10 мая 2023 14:41

Белгородец, взорвавший гранату в Валуйках, взят под стражу на два месяца

Мужчина бросил боевую гранату после ссоры со знакомым
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец, взорвавший гранату в Валуйках, взят под стражу на два месяца.

Белгородец, взорвавший гранату в Валуйках, взят под стражу на два месяца.

Фото: "КП" Архив

По решению суда, мужчину, бросившего боевую гранату в центре Валуек 4 мая, заключили под стражу на два месяца. Напомним, в день происшествия в городе произошел взрыв. По счастливой случайности, никто не пострадал. Мужчина бросил гранату и скрылся с места происшествия.

Стало известно, что задержанный привел в действие ручную осколочную гранату после ссоры со своим знакомым. Как сообщает Валуйский районный суд, местного жителя обвиняют сразу по нескольким статьям - незаконное приобретение, хранение взрывных устройств, покушение на убийство. 7 мая обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.