Полиция задержала белгородца, сбившего насмерть девушку и скрывшегося с места ДТП

На установленном автомобиле явные признаки ДТП. Фото: скриншот видео

Вечером 6 мая в полицию поступило сообщение из Единой дежурно-диспетчерской службы о том, что на 669-м километре автодороги «Крым», в районе села Стрелецкое Белгородского района, было обнаружено тело девушки. На месте происшествия оперативно-следственная группа установила личность погибшей. Ею оказалась 20-летняя жительница Белгородской области. Характер травм свидетельствовал о том, что они были получены в результате ДТП. По предварительным данным, пешеход попала под колеса, находясь на проезжей части дороги.

Правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором был совершен наезд, и личность водителя. Им оказался 33-летний мужчина. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в полицию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.