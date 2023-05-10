Пожилая белгородка помогла полиции задержать мошенника на месте преступления

Полиция задержала мошенника на месте преступления.

8 мая около 16 часов в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу позвонила 73-летняя пенсионерка. Местная жительница спешно попросила направить наряд полиции к ней в квартиру, сообщила адрес и положила трубку.

Оперативники прибыли в квартиру пожилой оскольчанки. Женщина взглядом указала им на параллельный домашний телефон, продолжая быть с кем-то на связи. Опытные сотрудники уголовного розыска поняли, что имеют дело с мошенниками. Преступная схема разворачивалась прямо на их глазах.

Злоумышленники работали по известной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Неизвестный сообщил пожилой женщине, что ее внучка якобы попала в аварию, и чтобы избежать ответственности необходимо передать курьеру, который скоро подъедет, 600 тысяч рублей. Распознав обман, женщина вызвала полицию. Она подыгрывала мошенникам и соглашалась на все их условия, продолжая при этом общаться жестами с оперативниками.

Спустя несколько минут молодой человек подошел к квартире пенсионерки, где и был задержан. Им оказался 24-летний ранее судимый за кражи, не работающий житель Старого Оскола. В изъятом у него мобильном телефоне полицейскими была обнаружена подробная переписка с «заказчиком», а также методика по обману женщины и алгоритм дальнейшего перевода денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

О способах мошенничества женщина была проинформирована во время профилактических рейдов сотрудников полиции и грамотно следовала инструктажу. Правоохранители призывают граждан ни под каким предлогом не соглашаться передавать деньги незнакомцам.