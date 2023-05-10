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НовостиПроисшествия10 мая 2023 13:09

Трое белгородцев отправятся в колонию строгого режима за незаконный оборот огнестрельного оружия

Фигуранты решением суда признаны виновными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Приговор вступил в законную силу.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: "КП" Архив

Сотрудники регионального Управления ФСБ пресекли противоправную деятельность троих жителей Белгородской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Жители г. Белгорода, Ракитянского и Краснояружского районов были задержаны с поличным в июне прошлого года при подготовке к незаконному перемещению из оборудованного им тайника противотанковых гранат, взрывчатых веществ массой более 15 кг и детонирующих шнуров, которые могли быть использованы для совершения диверсионно-террористических актов на территории России.

В отношении злоумышленников возбуждено и расследовано уголовное дело. Решением суда мужчины признаны виновными и приговорены к наказанию в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, 3 года 6 месяцев и 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.