Белгородские волейболисты проиграли в Ленинградской области

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В Сосновом Бору состоялся третий матч финальной серии турнира за 5-е место в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» гостило у «Динамо» из Ленинградской области. После двух побед в Туле «львы» допустили небольшую пробуксовку. Первые два сета выиграли динамовцы (25:14, 25:19), в третьем верх взяли белгородцы (25:19), но на этом подвиги «львов» завершились. Итоговый счет – 25:23 и 3:1 в сумме.

Мохамед Аль Хачдади набрал 16 очков, 13 заработал Павел Тетюхин, десять - Георгий Заболотников. У «Динамо-ЛО» главным бомбардиром стал Марко Ивович - 19 очков, Роман Мурашко и Денис Бирюков отличились по 16 раз.

- Игры в Туле - не показатель, - подвел итог матчу старший тренер «львов» Сергей Брусенцев. - Думаю, дело в психологии, а не в усталости. Может, расслабились, приехали сюда, как будто уже выиграли. Возможно, какая-то внутренняя недооценка команды соперника… Не знаю. Будем разбираться.

- Мы нервно очень начали, даже не знаю, с чего вдруг, - признался блокирующий «Белогорья» Сергей Червяков. - Вроде бы ничего не предвещало. Тем самым разыграли соперника. Естественно, «Динамо-ЛО» почувствовало игровой ритм и отлично сыграло. Даже неожиданно. Там не к кому придраться, то есть все выдали сто процентов».

Четвертый матч серии (до трех побед) состоится сегодня, 10 мая, в Сосновом Боре. Начало в 18:00. Пятая встреча при необходимости состоится 14 мая на площадке «Белогорья», но не в Туле.