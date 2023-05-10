В Белгородской области 11 мая ожидают кратковременные дожди

Воздух прогреется до +17 градусов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 мая на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов тепла

В областном центре ночью 4-6 градусов тепла, днем воздух прогреется от 13 до 15 градусов со знаком плюс.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его..