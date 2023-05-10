Белгородец убил приятеля, ударив его по голове бутылкой

Белгородец отправится в суд за убийство приятеля. Фото: "КП" Архив

Белгородские следователи установили, что 21 марта этого года 61-летний житель Белгородского района и его знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку на лестничной клетке. В ходе ссоры подозреваемый ударил приятеля стеклянной бутылкой по голове.

Злоумышленника увидела жительнице этого дома и вызвала правоохранителей. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что потерпевший лежит без сознания. Мужчину повезли в больницу, но он умер от черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в региональном Следкоме, отношении пожилого белгородца возбуждено уголовное дело. Материалы следствия переданы в суд для рассмотрения по существу.