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НовостиОбщество10 мая 2023 11:17

На перекрестке в центре Белгорода изменили режим работы светофора

Специалисты несколько дней будут вести мониторинг на участке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменен режим работы светофора

В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменен режим работы светофора

В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменен режим работы светофора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Такое решение принято, чтобы повысить безопасность перекрестка. Теперь здесь исключается конфликт левого поворота с прямым ходом по Белгородскому проспекту.

Специалисты на протяжении нескольких дней будут вести мониторинг транспортных потоков на данном участке. По его итогам внесут необходимые изменения.

Власти Белгорода просят горожан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.