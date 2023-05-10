На перекрестке в центре Белгорода изменили режим работы светофора

В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменен режим работы светофора
В Белгороде на пересечении Белгородского проспекта и улицы Попова изменен режим работы светофора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
Такое решение принято, чтобы повысить безопасность перекрестка. Теперь здесь исключается конфликт левого поворота с прямым ходом по Белгородскому проспекту.
Специалисты на протяжении нескольких дней будут вести мониторинг транспортных потоков на данном участке. По его итогам внесут необходимые изменения.
Власти Белгорода просят горожан быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.