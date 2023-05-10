Белгородским предпринимателям выплатят 400 млн на восстановление после обстрелов

Всего Белгородской области выделили 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор рассказал, что пострадавшему от обстрелов ВСУ бизнесу в Белгородской области выдадут порядка 400 миллионов рублей. Это первая волна выплат по обратившимся с заявлениями предпринимателям приграничных территорий.

Из-за регулярных обстрелов приграничья в некоторых случаях пострадало имущество предприятий, в других – утерян бизнес полностью. Выделенные средства пойдут на восстановление бизнеса.

Сегодня губернатор должен встретиться предпринимателями. В первой волне помощь получат 28 предприятий и 18 ИП. Далее в регионе стартует вторая волна сбора заявок от пострадавшего бизнеса.

- Почему две волны? Для того, чтобы ускорить все процессы. Повторюсь: максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия, утерянный бизнес, а значит — доход, а значит — содержание семей, - заявил Вячеслав Гладков.

Всего из-за обстрелов в Белгородской области пострадали 100 предпринимателей. В большинстве случаев это бизнес в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. В конце апреля заявки на восстановление подали 26 белгородских предприятий.

Всего Белгородской области выделили 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. На прошедшей неделе Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову продолжить поддержку предпринимателей на приграничных территориях Белгородской области.