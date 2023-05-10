Белгородские парки и скверы продолжают обрабатывать от клещей

фото: @beladm31.

Сегодня в Белгороде работы по обработке от клещей проходят на следующих участках: детские и спортивные площадки в ЮЗР 2.1, 2.2, 2.5 до 13:00; лесополоса между «Новой жизнью» и железной дорогой с 13:30 до 14:30; площадки для выгула собак в «Новой жизни», сквер ул. Почтовая-ул. Макаренко с 14:30 до 15:00.

В пресс-службе администрации Белгорода напоминают, что акарицидный препарат не несет вред людям и животным, однако рекомендуется воздержаться от посещения мест отдыха во время обработки и в общ3 часов после нее.

Если погода ухудшится, в графике могут быть изменения.