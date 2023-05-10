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НовостиОбщество10 мая 2023 9:35

В Белгороде с 11 мая ограничат движение транспорта на улице Лермонтова

Это связано с ремонтом сетей водоснабжения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31.

фото: @beladm31.

Администрация областного центра напоминает белгородцам об ограничении движения транспорта на участке подоги по улице Лермонтова. Будет перекрыт отрезок от улицы Анапасенко до Пирогова.

Ограничение будет действовать с 9:00 11 мая до 20:00 19 мая.

Такие меры связаны с работами на сетях водоснабжения.

В мэрии Белгорода просят горожан с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать поездки в этом районе. А также предлагают возможные маршруты объезда: ул. Апанасенко – пер. Апанасенко – ул. Пирогова, ул. Плеханова – ул. Горького – ул. Колхозная.