В Белгородской области с 1 июня вступят в силу летние ограничения для большегрузного транспорта

Ограничения в летний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 1 июня в Белгородской области будет действовать спецрежим для большегрузного транспорта. Он продлится до 31 августа.

На дорогах региона вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта, превышающего установленную допустимую массу или допустимую нагрузку на ось транспортного средства. Ограничения вступают в силу при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С. Эта мера позволит защитить асфальт от повреждений. Водителям рекомендуется ехать ночью – с 22:00 до 10:00.

Эти ограничения в летний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, а также транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов для аварийных и ремонтных работ.