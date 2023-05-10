В результате обстрела в Белгородской области мужчина ранен осколком в голову

При обстреле Шебекино мужчина получил осколочное ранение в голову. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Под обстрелом со стороны ВСУ 10 мая снова находится город Шебекино Белгородской области. По окраине города зафиксированы два прилета снарядов. По предварительной информации, есть один пострадавший местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое. Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории, - написал глава региона в соцсети.