В Белгородской области особый противопожарный режим продлили до конца мая

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Региональное правительство внесло изменения в постановление от 18 апреля 2023 года № 195-пп. Согласно изменениям, особый противопожарный режим на территории Белгородской области продлен до 31 мая. Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах области высокой пожарной опасности.

До конца мая будет ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Лесничества совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Белгородской области, УМВД России по Белгородской области, казачьими обществами ежедневно патрулируют лесные насаждения с целью выявления нарушителей требований пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности предусматривает административную или уголовную ответственность. Так, штрафа на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ). Кроме того, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261 УК РФ.