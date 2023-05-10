Белгородский губернатор сообщил о старте реконструкции Томаровской ЦРБ

Гладков: Надеюсь, что до конца года жители Томаровки почувствуют качественное улучшение предоставляемых медицинских услуг. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе начинается реконструкция Томаровской центральной районной больницы. Ее отремонтируют в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Проект реконструкции получил положительное заключение госэкспертизы. Здание старого детского отделения уже снесено, строительную площадку огородили. В настоящее время строители завозят все необходимые материалы.

По плану на месте старого здания будет пристройка, где разместится рентгенологическая служба, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты врачей-специалистов. Если в начале строительства было 29 кабинетов, то в новом проекте будет 51 кабинет. Кроме того, после реконструкции в поликлинике появится 2 лифта, которых в строительстве вообще не было.

- Надеюсь, что до конца года жители Томаровки почувствуют качественное улучшение предоставляемых медицинских услуг. На это у нас запланировано более 200 миллионов рублей. Ну и, конечно, постараюсь дальше рассказывать о том, как проходит реконструкция, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.