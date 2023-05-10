В Белгороде обновили все памятники воинской славы обновили ко Дню Победы

фото: @v_v_demidov.

В областном центре отреставрировали 41 памятник воинской славы к 9 мая. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что самые масштабные работы были проведены на Братской могиле и Мемориальном комплексе на улице Широкой.

Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения. Создан в память о 483 воинах, погибших при освобождении Белгорода в 1943 году. Они были захоронены здесь в братской могиле. А также мемориал увековечивает память о жертвах трагедии на камышитовом заводе.

- Очень благодарен коллегам и подрядчикам за бережное отношение к объекту. Работы выполнили на уровне, уложились в очень сжатые сроки. Подошли с душой. Я честно скажу, переживал. Ремонт достаточно сложный. Особенно если говорить о металлической скульптуре. Но со всеми задачами справились. Отремонтировали облицовку из гранитных плит, заменив материал на новый, восстановили основание постамента, заменили таблички с именами погибших. Еще раз благодарю всех причастных за хороший результат! – поделился Валентин Демидов.