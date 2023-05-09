Белгородский Шебекино обстреляли ВСУ 9 мая 2023

Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 мая, под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с восемью частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого есть повреждения в двух автомобилях.

По словам Вячеслава Владимировича, часть снарядов легла в лесополосе. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня два дома загорелись в белгородском селе Сподарюшино. А накануне, 8 мая, ВСУ атаковали сразу шесть населенных пунктов нашего региона – города Валуйки, Шебекино (пять пострадавших), села Казначеевку, Бирюч, Сподарюшино и хутор Панков.