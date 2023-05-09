В Белгородской области перезахоронили останки советских солдат, павших в Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба администрации Борисовского района

В селе Стригуны Борисовского района перезахоронили останки четверых советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. Собравшиеся почтили их память минутой молчания, возложили траурные венки и цветы к могиле павших героев. На плитах стригуновского памятника высечены имена и фамилии 45 солдат, погибших при освобождении села в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь покоятся еще четыре героя.

Фото: пресс-служба администрации Борисовского района

Больше девяти тысяч солдат нашли в белгородской земле члены Белгородской региональной общественной организации «Историко-патриотического объединения «Поиск» за свою более чем полувековую работу.

- Еще год назад инициативная группа стригуновцев рассказала нам о захоронении в годы войны возле местного кладбища. Только в марте этого года нам удалось провести раскопки, и мы подняли останки четырех бойцов. Судя по сохранившимся фрагментам обмундирования, патронам в карманах можно сказать, что они погибли именно в 1943 году. Всего же в Борисовском районе за последние годы нами было найдено и перезахоронено более 20 солдат той далекой войны, - рассказал председатель «Поиска» Иван Андреев.