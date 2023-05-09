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НовостиОбщество9 мая 2023 11:33

Белгородские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Источник:kp.ru
фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники «Белгородэнерго» присоединились к ежегодной акции «Волна памяти», посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

Энергетики преклонили головы перед мемориалом «Скорбящая мать» на Соборной площади и возложили цветы и венки к Вечному Огню, почтив память тех, кто в той кровавой войне погиб, не дав фашистам уничтожить наше Отечество.

«Этот день, 9 мая, объединил нас священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Участием в акции мы каждый раз подчеркиваем: никто не забыт, ничто не забыто!», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.