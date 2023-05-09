В белгородском Шебекино из-за обстрелов в последние дни пострадали 124 квартиры

К концу недели в Шебекино начнут восстанавливать выбитые во время обстрелов окна. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов осмотрели дома, которые 8 и 9 мая попали под обстрел ВСУ. В результате поквартирного обхода выявлено, что в 8 многоквартирных домах побиты окна в 124 квартирах - это 290 окон и 37 остекление балконов, посечены фасады и крыши.

- Шебекино в последнее время подвергается ежедневным обстрелам. Много разрушений. Сейчас идет закрытие периметра, уборка поврежденных конструкций и разбитых стекол, а также замер окон и оценка ущерба автомобилей. Во второй половине недели уже начнем восстановление разбитых оконных конструкций, - сообщил глава Белгородской области.

Помимо повреждений в многоквартирных домах, еще в двух частных домовладениях посечены окна, фасады и заборы. Также в результате обстрелов пострадали 32 автомобиля, какие-то машины горели, какие-то просто покорежило и посекло.