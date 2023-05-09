С начала года в семьях белгородских военнослужащих-участников СВО родилось 60 детей

На сегодняшний день в Белгородской области для участников СВО есть ряд социальных гарантий. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области с начала этого года в семьях военнослужащих-участников спецоперации родилось 60 малышей. Счастливые родители получили из регионального бюджета единовременные выплаты по 50 тысяч рублей.

Решение о выделение дополнительных единовременных выплат при рождении у участников специальной военной операции детей принято губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

На сегодняшний день в Белгородской области для участников СВО есть ряд социальных гарантий: единовременная выплата в сто тысяч рублей, ежемесячное перечисление средств (3000 рублей) на питание детей, выплата при рождении ребенка и т.д.

- И здесь нет разделения на мобилизованных или военнослужащих, проходящих службу по контракту. Эту помощь из регионального бюджета сегодня получают все семьи военнослужащих, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, – пояснили в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.