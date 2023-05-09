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НовостиОбщество9 мая 2023 9:31

205 белгородцев получили ко Дню Победы по 25 тысяч рублей

Материальную помощь выдали всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
Алексей СЕРГУНИН
Единовременные выплаты лично в руки передали главы муниципалитетов региона.

Единовременные выплаты лично в руки передали главы муниципалитетов региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодная региональная материальная помощь ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается третий год подряд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В текущем году на эти цели из областного бюджета выделено 5 млн 275 тысяч рублей.

По данным регионального Отделения Пенсионного фонда РФ в Белгородской области проживают 205 участников ВОВ. Единовременные выплаты лично в руки передали главы муниципалитетов региона.