205 белгородцев получили ко Дню Победы по 25 тысяч рублей

Единовременные выплаты лично в руки передали главы муниципалитетов региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодная региональная материальная помощь ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается третий год подряд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В текущем году на эти цели из областного бюджета выделено 5 млн 275 тысяч рублей.

По данным регионального Отделения Пенсионного фонда РФ в Белгородской области проживают 205 участников ВОВ. Единовременные выплаты лично в руки передали главы муниципалитетов региона.