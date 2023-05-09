Два дома загорелись в белгородском селе Сподарюшино после обстрела со стороны Украины 9 мая 2023

В домах никого не было: жители переехали в безопасное место. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 мая, под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В результате обстрела загорелось два частных домовладения. В домах никого не было: жители переехали в безопасное место.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 8 мая, ВСУ атаковали сразу шесть населенных пунктов нашего региона – города Валуйки, Шебекино (пять пострадавших), села Казначеевку, Бирюч, Сподарюшино и хутор Панков.